Europa Press Redacción Galicia 30 ABR 2026 - 13:00h.

La autopsia del cadáver, las pruebas en el lugar del suceso y los testimonios de los vecinos apuntan a un hecho accidental

Investigan la muerte de un joven que fue rescatado con vida de un río de Pontevedra

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Los agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la investigación de la muerte de un joven de 18 años cuyo cadáver fue localizado este martes en el río de Os Gafos a su paso por la calle Rosalía de Castro, en Pontevedra han concluido que su fallecimiento se habría debido a causas accidentales.

Tras la autopsia al cadáver y las múltiples pruebas recogidas en la zona del suceso, así como los testimonios de algunos vecinos, han llevado a concluir a los agentes que la caída se produjo de forma accidental. Según informa Diario de Pontevedra, de las periciales policiales, el joven se habría caído desde el puente golpeándose contra la estructura de cemento del cauce lo que habría provocado que no fuese capaz de reaccionar al caer al agua por lo que terminó ahogándose.

Discusión previa con un menor

En las primeras versiones de lo sucedido, algunos testigos comunicaron a la Policía que el joven fallecido habría mantenido momentos antes una supuesta discusión con otro varón, menor de edad.

Tras el mortal accidente, algunas personas se pusieron en contacto con con el 112 Galicia minutos antes de las 20.00 horas, solicitando asistencia sanitaria para el hombre, que había sido rescatado del río. También hablaban de que previamente se había producido una pelea en la zona.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han explicado que los servicios sanitarios trataron de reanimar al varón en varias ocasiones, siendo trasladado a un centro hospitalario. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

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Las mismas fuentes han subrayado que no se ha detenido por ahora a ninguna persona por este incidente, aunque sí se ha identificado a un menor, que estaba con el joven en el momento de los hechos y que habría reconocido que habían discutido minutos antes.