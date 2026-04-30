Iván Sevilla 30 ABR 2026 - 15:25h.

El hallazgo de la tortuga se produjo a las 12:20 horas del 29 de abril en la playa de Samil de Vigo, Pontevedra

"Al buscar en internet leí que podía ser un animal invasor, por lo que decidí llamar a la policía", nos relata Jose Manuel

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VigoEl paseo de un joven con su padre este miércoles 29 de abril a las 12:20 horas por una playa de Vigo (Pontevedra) quedó marcado por el descubrimiento inesperado de una tortuga americana.

"Era muy vergonzosa, no quiso posar para las fotos", cuenta José Manuel a Informativos Telecinco después de toparse con este posible caso de abandono animal: "Seguramente sea la causa de que estuviera allí".

Así lo cree el chico que se encontraba caminando por la orilla de la playa de Samil, "en dirección a la desembocadura del río Lagares". Cuando tanto él como su progenitor estaban "a la altura de las pistas de baloncesto", vio a la tortuga.

"Me llamó la atención y me acerqué a ella, pero quería meterse corriendo al agua. La iba a dejar que se fuese tranquila, pero entonces unos señores también se aproximaron a ver qué era", nos recuerda.

"Podía ser un animal invasor, así que llamé a la policía"

José Manuel nos matiza que tendría "unos 20 centímetros de caparazón" y ante la curiosidad por saber de qué especie se trataba, optó por buscar su imagen en internet.

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"Hablando con la gente de posibles animales invasores, decidí comprobarlo en Google Lens. Me salió que podía ser uno, así que llamé a la policía local", añade el chico.

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Nos justifica que actuó así porque "para la fauna autóctona y para la tortuga es lo ideal", ya que el ejemplar podría figurar en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los agentes le aseguraron al joven vigués que se trataba de una especie americana, por lo que no podían dejarla libre en el medio natural. "Se la llevaron al antiguo zoológico", nos señala.

Tortuga mapa del Mississippi o falsa mapa

A raíz de su hallazgo, José Manuel nos ha recordado que hay que "concienciar de que no se compren animales exóticos y luego se abandonen", al posiblemente haber ocurrido algo así en el caso de la tortuga de la playa.

Comprobando las características de su caparazón y otros detalles descritos acerca del ejemplar, podría ser concretamente una tortuga mapa del Mississippi (Graptemys kohnii) o una falsa mapa (Graptemys pseudogeographica).

La principal diferencia entre ambas especies es la pequeña marca amarilla que tienen en la cabeza, alrededor de los ojos. Pero, en cualquier caso, ambas son originarias Estados Unidos.

Semiacuáticas, suelen habitar los ríos, los estanques o los pantanos con corrientes lentas. Además, suelen salir a la superficie para tomar el sol y secarse, algo importante para mantener su buena salud.