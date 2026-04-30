Un operativo trata de rescatar a varias vacas caídas por un precipicio en Taboada, en Lugo

Intentan rescatar a varias vacas atrapadas en un precipicio junto al río Miño tras caer por un desnivel

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Un operativo trata de rescatar a varias vacas que han caído por un precipicio en el entorno del río Miño, cerca del club náutico de A Ponte Mourulle, en el municipio lucense de Taboada. El suceso ha movilizado a distintos servicios de emergencia y a vecinos de la zona, ante la dificultad del terreno.

Rescate complicado en una zona de difícil acceso

Según explica el responsable de Protección Civil de Taboada, Luis Fidalgo, hasta el momento se ha logrado rescatar a dos vacas, mientras que otras nueve continúan atrapadas en una zona de muy difícil acceso. Además, una de ellas ha fallecido tras la caída.

En las tareas de rescate participan efectivos de Protección Civil, Guardia Civil, el Ayuntamiento de Taboada y vecinos, que colaboran para intentar salvar al mayor número de animales posible.

Una caída tras un posible susto por el lobo

El incidente se produjo sobre las 20:30 horas del pasado miércoles, cuando un grupo de unas 30 vacas escapó de la finca en la que se encontraba, probablemente tras asustarse por la presencia de un lobo.

Los animales cayeron por un desnivel de unos seis metros en un cañón del Miño, en la zona de la Ribeira Sacra. Algunas lograron salir por sus propios medios, pero alrededor de una docena quedaron atrapadas en una pendiente con inclinaciones de hasta el 60%, con varios ejemplares heridos.

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Maniobras de rescate y posibles medios aéreos

Una de las vacas fue rescatada mediante un cabestrante conectado a un vehículo, con la ayuda de vecinos, mientras que otra tuvo que ser trasladada hasta la zona del pantalán en el río, donde fue sedada para facilitar su evacuación.

Los animales permanecen en el lugar de Vilar, en la parroquia de San Xián da Ínsua, y los equipos de emergencia estudian ahora nuevas formas de acceso. Entre las opciones que se barajan está el uso de un helicóptero, dada la complejidad del terreno.