Nueve heridos, cuatro policías, en una persecución a un conductor sin carnet en Sevilla

Durante la huida, en dos momentos de la persecución, el joven que huía ha colisionado con dos vehículos particulares

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Nueve personas han resultado heridas, cuatro de ellas policías locales, en una persecución en Sevilla a un vehículo conducido por un joven de 22 años sin carnet, que se dio a la fuga al percatarse de la presencia policial.

En sus redes sociales oficiales, la Policía ha informado de que a las 21.00 horas se detectó a un vehículo que realizó una maniobra evasiva en la zona sur de la ciudad, y se inició una persecución por varias calles.

Durante la huida, en dos momentos de la persecución, el joven que huía ha colisionado con dos vehículos particulares, y ha causado lesiones de carácter leve a cinco personas. Además, uno de los patrulleros que participaba en la persecución ha sufrido una colisión en la que cuatro policías han resultado lesionados leves.

El detenido se encuentra en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial, mientras que su acompañante está investigado por su presunta participación como cooperador necesario