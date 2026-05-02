Dos hombres de 53 años han resultado heridos por arma blanca tras protagonizar una reyerta en Arroyomolinos, Madrid

El más grave presenta lesiones en el hemitórax izquierdo y en el brazo, mientras que el otro tiene una herida en la espalda

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ArroyomolinosDos hombres han resultado heridos, uno de ellos grave, por arma blanca durante una reyerta que ha tenido lugar esta madrugada en el municipio madrileño de Arroyomolinos.

Una llamada alertó alrededor de la 1:30 de la madrugada de una doble agresión en la calle Forjadores de esta localidad madrileña, ha informado Emergencias 112.

La Guardia Civil investiga la agresión

Efectivos del Summa 112 se trasladaron al lugar de los hechos y atendieron a dos hombres, ambos de 53 años, con heridas de arma blanca.

El más grave presentaba lesiones en el hemitorax izquierdo y en el brazo, mientras que el otro tenía una herida en la espalda.

Ambos fueron trasladados a dos hospitales diferentes de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.