Iván Sevilla 03 MAY 2026 - 12:33h.

La agresión con arma blanca se registró poco antes de las 23:55 horas en la calle Cera de Barcelona capital

El herido por la grave puñalada fue evacuado en estado crítico a un hospital de la ciudad, donde finalmente murió

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BarcelonaUn menor de edad ha sido detenido este 3 de mayo acusado del presunto apuñalamiento mortal de un hombre en el barrio de El Raval de Barcelona capital.

Así lo han comunicado los Mossos d'Esquadra, que han precisado en una breve nota de prensa que los hechos ocurrieron poco antes de las 23:55 horas, concretamente en la calle Cera de la ciudad.

Hasta esa vía del distrito de Ciutat Vella se desplazaron efectivos de la policía catalana, de la Guardia Urbana, de bomberos y del sistema de emergencias médicas para atender al agredido.

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Murió en el hospital, a donde llegó crítico

Los sanitarios comprobaron que presentaba una herida grave producida con un arma blanca. Estabilizaron a la víctima y la evacuaron de urgencia a un centro hospitalario, aunque en estado crítico.

Ya allí terminó falleciendo posteriormente, sin que los médicos pudieran hacer nada más por su vida. En cuanto al presunto autor de la agresión, fue localizado y arrestado poco después por la Guardia Urbana.

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Hay abierta una investigación para esclarecer las circunstancias y casusas del ataque. Se ha declarado el secreto de las actuaciones de la policía catalana.