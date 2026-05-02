Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat, Barcelona

Una llamada ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer

Se investiga como un nuevo caso de violencia machista

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BarcelonaUn hombre ha matado este sábado a una mujer en la vía pública en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat, suceso tras el que ha sido detenido por los Mossos, en un caso que se investiga como violencia machista.

La policía catalana ha informado en un comunicado de que el suceso ha tenido lugar sobre las once horas, momento en el que una llamada ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar.

El hombre, según fuentes próximas a la investigación, ha herido a la mujer con un arma blanca en una calle de la localidad y posteriormente la víctima ha fallecido.

El presunto autor ha sido posteriormente localizado y detenido, mientras que la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

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Ayuda contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.