El cadáver de un montañero de 72 años ha sido localizado en el monte Serantes, en Santurtzi, Bizkaia

El cuerpo estaba en un lugar de difícil acceso y tuvo que ser rescatado por un helicóptero de la Ertzaintza

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SanturtziLos Servicios de Emergencia localizaron este sábado por la tarde el cadáver de un varón de 72 años de edad que esa mañana había salido a pasear por el monte Serantes, en Santurtzi (Bizkaia).

El cuerpo estaba en un lugar de difícil acceso y tuvo que ser rescatado por un helicóptero de la Ertzaintza.

El rescate del cuerpo sin vida

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, la víctima había salido al monte por la mañana, y al no atender a las llamadas de su mujer, esta dio la voz de alerta y se estableció un dispositivo de búsqueda con bomberos, Ertzaintza y más personal.

Sobre las siete de la tarde fue localizado el cadáver del varón en una zona de difícil acceso, por lo que tuvo que ser izado en helicóptero, que lo llevó al Instituto de Medicina Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte.