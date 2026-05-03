Un numeroso grupo de jóvenes ha agredido al menor por causas que ahora se investigan

La agresión ha tenido lugar al final de la avenida de la Diagonal, en la zona del Fòrum

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BarcelonaUn menor se encuentra hospitalizado en Barcelona en estado grave tras ser agredido por arma blanca la pasada noche en la zona del Fòrum de la capital catalana.

Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE la información adelantada por El Caso sobre esta agresión, que ha tenido lugar al final de la avenida de la Diagonal, en la zona del Fòrum, donde la próxima medianoche concluye la edición de este año de la Feria de Abril de Barcelona.

No hay detenidos

En esa zona, un numeroso grupo de jóvenes ha agredido al menor por causas que ahora se investigan y el herido ha sido trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

Las citadas fuentes han indicado que la investigación en curso abierta por los Mossos determinará si el suceso, por el que de momento no hay detenidos, tiene alguna relación con la celebración de la Feria de Abril y si alguno de los implicados salía del recinto ferial.