“Le tomé el pulso. La saqué de debajo de la cama. Sabía que mi hija estaba muerta mucho antes de que llegara el médico forense”, dice el padre recordando el día de su muerte en 2025.

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“Le tomé el pulso. La saqué de debajo de la cama. Sabía que mi hija estaba muerta mucho antes de que llegara el médico forense”. Son las palabras del padre de Anna Kepner en una entrevista al Daily Mail en la que recuerda el día del asesinato de su hija el 6 de noviembre de 2025 cuando la familia iba a bordo del Horizon de Carnival Cruise Line .Tenía solo 18 años.

En dicha entrevista, el padre de la joven apunta a su hermanastro, menor de edad por aquel entonces, que era el que dormía en la habitación con ella y con el que no mantienen contacto desde ese mismo día.

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El joven se encuentra en libertad provisional y dice no recordar nada de los sucedido. El menor fue enviado a vivir con un familiar poco después de regresar del crucero y ha sido procesado como menor de edad por cargos de asesinato y agresión sexual con agravantes al cumplir ahora 16 años. Está previsto que el juicio comience el 1 de junio. Se puede enfrentar a dos penas de cadena perpetua.

Christopher y su esposa Shauntel, quien también es la madre del hermanastro, han declarado que cortaron todo contacto con la joven, de 16 años, tras la muerte de Anna. El padre de Anna no va a acudir al juicio. “A menos que me pidan que esté presente, ni mi esposa ni yo asistiremos. He escuchado todas las pruebas. Lo vi con mis propios ojos. Tienen todo lo que necesitan. Sería demasiado doloroso revivirlo todo de nuevo”.

“Estamos rindiendo homenaje a Anna centrándonos en ella y haciendo las cosas que le gustaban”, declaró al Daily Mail . “Queremos recordar a Anna por cómo vivió, y no por cómo murió”.