Los vecinos de Tábara han respaldado la petición de cambios en la Ley del Menor promovida por los familiares de Leticia Rosino

El menor que violó y asesinó a la joven sale este domingo en libertad tras 8 años de internamiento

Compartir







Este domingo, día de la Madre, se cumplen 8 años de lo peor que le ha pasado a Inma en la vida. Su hija, Leticia Rosino, fue violada y asesinada por un menor, y el agresor sale en libertad este mismo domingo.

Los vecinos de Tábara (Zamora) han respaldado la petición de cambios en la Ley del Menor promovida por los familiares de Leticia Rosino. Más de 300 personas se han concentrado en la plaza Mayor de Tábara, localidad de 740 habitantes, para apoyar a la madre de la víctima en esta fecha tan señalada en la que el asesino y violador de su hija ha quedado en libertad vigilada tras salir de la prisión de Álava en la que ha cumplido sus últimos años de condena.

PUEDE INTERESARTE Conmoción por la muerte de una niña de cinco años en Australia: su asesino acababa de salir de prisión

La madre de Leticia, Inmaculada Andrés, que promovió una recogida de firmas ya entregadas en el Congreso de los Diputados para que se modifique la ley y se fijen penas mayores para los delitos más graves cometidos por menores, ha agradecido el apoyo recibido.

Inmaculada Andrés ha recordado que lleva ocho años con su lucha particular y ha considerado que es "vergonzoso tener que estar recogiendo firmas para que te escuchen", pero no le ha quedado otro remedio que "pelear" por ello.

Al respecto, ha pedido a los partidos políticos que "se pongan a trabajar" y apoyen esa reforma de la Ley del Menor para que las penas se impongan con la proporcionalidad necesaria al tipo de delito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En libertad tras 8 años de internamiento

El menor que violó y asesinó a una mujer en Castrogonzalo (Zamora) en 2018, cuando tenía 16 años, saldrá en libertad al haber cumplido el tiempo de internamiento de ocho años al que fue condenado, el máximo que contempla la Ley del Menor, han informado fuentes de las partes personadas en la causa.

El menor residía en el mismo pueblo en el que mató a Leticia Rosino, de 32 años, y cuya familia ha impulsado una recogida de 130.000 firmas presentadas en el Congreso de los Diputados hace unos días para endurecer esa ley.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El condenado estará durante los próximos cinco años en libertad vigilada y durante ese tiempo deberá someterse a un programa específico de educación sexual y otros programas formativos y terapéuticos.

Asimismo, tendrá que comunicar cualquier cambio de residencia o actividad laboral, ya que su idea inicial, según se ha comunicado a las partes personadas en la causa, es la de quedarse a vivir en el País Vasco.