Condenado un hombre por agredir sexualmente a una mujer en el portal de su casa de A Coruña

Condenado en A Coruña a casi un año de cárcel por agredir sexualmente a una vecina en el portal de su vivienda

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La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 11 meses y 29 días de prisión y al pago de una multa de 600 euros a un hombre por agredir sexualmente y lesionar a una vecina en el portal de su domicilio.

La sala considera probado que el acusado abordó a la víctima sobre las 12:40 horas del 4 de diciembre de 2023 y accedió al edificio antes de que la mujer cerrara completamente la puerta.

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Una vez en el interior, el hombre se masturbó delante de ella, en un contexto en el que los magistrados dan por acreditada la ausencia de consentimiento y la intimidación ejercida.

Atenuantes aplicadas

El tribunal ha tenido en cuenta dos circunstancias atenuantes. Por un lado, una alteración psíquica, al considerar que el acusado tenía levemente limitadas sus facultades intelectivas y volitivas.

Por otro, la reparación del daño, ya que consignó judicialmente 7.000 euros sin requerimiento previo.

Además de la pena de prisión y la multa, el condenado deberá cumplir cuatro años de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante ese mismo periodo.

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También deberá abonar una indemnización de 8.000 euros. La resolución no es firme y puede ser recurrida mediante recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).