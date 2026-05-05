El análisis de ADN confirma que el cadáver hallado en el río Ebro es el de Pablo Cebolla

Alberto Rosa 05 MAY 2026 - 16:46h.

La confirmación pone fin a 72 angustiosos días de búsqueda para la familia, que ha agradecido el “apoyo” recibido

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Las pruebas de ADN practicadas al cadáver encontrado hace unos días en la ribera del río Ebro, a su paso por La Cartuja, han confirmado que pertenece a Pablo Cebolla, el vecino de Alhama de Aragón desaparecido desde el pasado 13 de febrero.

La confirmación del ADN pone fin a 72 angustiosos días de búsqueda para la familia, que ha agradecido el “apoyo” recibido durante este tiempo. “La vida va muy rápido, pero todos vosotros habéis parado y dedicado parte de vuestro tiempo a encontrar a Pablo, y eso nos hace sentir muy felices porque demuestra que Pablo ha dejado una huella imborrable en todos”, han señalado.

El comunicado termina con un mensaje directo al joven: “Te quedaban muchas cosas que hacer, que vivir, que sentir, pero no te preocupes porque haremos, viviremos y sentiremos por ti, porque estás dentro de todos nosotros y así será hasta el final de nuestros días”.

La desaparición de Pablo Cebolla

Pablo Cebolla desapareció el 12 de febrero en Zaragoza. Tenía 20 años y nadie supo nada más de él desde aquel día. Fue visto por última vez la madrugada del jueves al viernes, 13 de febrero, en la entrada de la discoteca Kenbo de Zaragoza. Vestía chaqueta negra y roja y deportivas Jordan en el momento de su desaparición. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de su paradero. La familia solicita la colaboración ciudadana para recabar cualquier dato que pueda ayudar a localizar al joven.

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La familia de Pablo fue quien denunció su desaparición y ahora, tras más de dos angustiosos meses, ponen fin a esta larga búsqueda que ha acabado con la peor de las noticias. Las muestras de ADN fueron recogidas en el cadáver encontrado en una zona cercana al cauce del Ebro y que fueron remitidas a Madrid, después de que en la zona acudieran efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.