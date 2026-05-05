La familia de Esther López cambia de abogado cuando el caso está pendiente de señalamiento

La familia de Esther López cambia de defensa legal en la recta final antes del juicio para unificar su representación

La Audiencia de Valladolid se prepara para el juicio con jurado por la muerte de Esther López tras no hallarse restos biológico en el sótano

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La hermana y los padres de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), han optado por cambiar de abogado cuando la causa está pendiente de señalamiento del juicio por parte de la Audiencia Provincial de Valladolid.

Renuncia de los letrados anteriores

Los letrados que hasta ahora representaban a la familia han formalizado ya su renuncia en el juzgado instructor del procedimiento, según han confirmado a EFE fuentes del caso.

La familia, a través de un comunicado, ha informado de que ha decidido cambiar la dirección letrada y unificar la representación en un solo equipo de cara a la celebración del juicio oral ante un tribunal del jurado.

Nueva abogada al frente

La representación jurídica será asumida por la abogada Verónica Guerrero, según ha precisado la familia, que subraya que esta decisión responde a razones estrictamente técnicas, vinculadas a la fase procesal actual y a la evolución del procedimiento.

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Asimismo, la familia ha querido dejar constancia de su agradecimiento a los letrados anteriores por el trabajo realizado, su dedicación y el acompañamiento prestado durante estos años.