De 31 años, se entregó voluntariamente en una comisaría de la localidad y confesó a los agentes el crimen que acababa de cometer

Detenida una mujer acusada de matar a un hombre con un arma blanca en Salt, en Girona

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GironaLas autoridades continúan investigando el asesinato de un hombre en Salt, Girona, después de que una mujer se entregase voluntariamente en la comisaría de la localidad confesando que fue ella la que acabó con su vida de una puñalada en la pierna.

Según se ha conocido, la presunta autora del crimen, de 31 años, mantenía una relación sentimental con el varón, siendo en la tarde del lunes, a aproximadamente las 15:55 horas, cuando actuó contra él con un arma blanca.

La mujer confesó el apuñalamiento mortal a su pareja en Salt, Girona

Según ha señalado la policía catalana en un comunicado oficial, la mujer se presentó en dependencias policiales y contó a los agentes allí presentes que había matado a su pareja en la vivienda que ambos compartían; una confesión que motivó que varias patrullas de los Mossos d’Esquadra se desplazasen inmediatamente hasta el lugar de los hechos, donde verificaron que, efectivamente, allí se encontraba el cadáver de un hombre que tenía evidentes signos de violencia.

Confirmado el relato de la asesina confesa, los agentes procedieron entonces a su detención por el homicidio, cuyas motivaciones se investigan.

El caso ha quedado en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Girona, que activó las diligencias para efectuar el levantamiento del cadáver.

Según recoge Catalunya Press, desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han apuntado que no existen antecedentes previos de violencia relativos a la pareja.

Con las pesquisas aún en desarrollo, se ha decretado el secreto de las actuaciones.