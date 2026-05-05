Detenido un hombre en O Carballiño tras la caída de una mujer desde un tercer piso, en un caso investigado como posible violencia de género

Rescatan en Valladolid a una mujer inconsciente tras ser agredida por su pareja, en Laguna del Duero

Compartir







La Guardia Civil ha detenido a un varón después de que una mujer se precipitase desde el balcón de un tercer piso en el municipio ourensano de O Carballiño, en un suceso que se investiga como un posible caso de violencia de género.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes. Fueron los servicios de emergencia los que recibieron el aviso tras la caída de la mujer, lo que activó un rápido despliegue policial y sanitario en la zona.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer cómo se produjo la caída y determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.

La víctima está fuera de peligro

La mujer fue trasladada de urgencia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado grave, aunque posteriormente se ha confirmado que se encuentra fuera de peligro.

El varón detenido permanece a disposición de los agentes mientras avanzan las pesquisas. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque el caso está siendo tratado como un posible episodio de violencia machista, a la espera de que se esclarezcan todos los detalles.