Una mujer es rescatada en estado grave tras ser agredida y retenida por su pareja en Laguna de Duero

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Una mujer fue evacuada el pasado domingo en estado grave al Hospital Río Hortega de Valladolid, después de que un operativo de policías locales, guardias civiles, bomberos y sanitarios lograra salvarle la vida en una intervención límite en una vivienda de Laguna de Duero, donde su pareja la tenía encerrada en una habitación, inconsciente tras ser agredida.

La llamada que activó la emergencia

El Ayuntamiento de Laguna, localidad del alfoz de Valladolid, ha detallado este martes en un comunicado que una llamada alertó al servicio autonómico 112 en la madrugada del pasado 3 de mayo, avisando de gritos y una posible agresión en una vivienda de la calle Miño.

Los primeros agentes de Policía Local, apoyados por una patrulla de la Guardia Civil, confirmaron la gravedad de la situación gracias a los testimonios de vecinos, que apuntaban a un posible caso de violencia de género.

Ante la negativa del presunto agresor a abrir la puerta y la imposibilidad de verificar el estado de la víctima, los agentes decidieron acceder por el exterior. Varios policías escalaron desde zonas comunes hasta el balcón, fracturaron una ventana y lograron entrar en el domicilio.

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En el interior, los agentes se enfrentaron al hombre, que ofreció fuerte resistencia. Finalmente fue reducido y detenido tras un forcejeo en el que uno de los policías resultó herido.

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Rescate in extremis de la víctima

La mujer fue hallada encerrada en una estancia, en estado de choque extremo y sin capacidad de reacción. Minutos después, su situación empeoró de forma crítica al perder la consciencia, lo que activó un despliegue urgente de emergencias.

Ante la imposibilidad de acceder por la puerta principal, los bomberos ejecutaron un operativo técnico complejo, elevando una escala hasta la vivienda para habilitar una vía alternativa. Esto permitió al equipo sanitario intervenir y revertir el estado crítico, logrando que la víctima recuperara sus constantes vitales.

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La mujer relató posteriormente que fue agredida por su pareja, quien presuntamente le golpeó fuertemente en el rostro y la amenazó de muerte.

El presunto agresor fue detenido, atendido por los servicios sanitarios por lesiones derivadas del forcejeo, y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la instrucción de los hechos.