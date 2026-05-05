Prisión para el profesor acusado de tocamientos a cuatro menores en un colegio de Huelva

Prisión provisional sin fianza para un profesor en Huelva acusado de realizar tocamientos a cuatro menores de entre 11 y 13 años

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La jueza ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del profesor detenido por realizar presuntamente tocamientos a cuatro alumnos menores de edad del centro escolar donde trabajaba en la sierra de Huelva.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la decisión de la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aracena, en Huelva, en funciones de guardia, se produce después de que el pasado 24 de abril, durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se acogiese a su derecho constitucional a no declarar, aunque negó rotundamente los hechos que se le atribuyen.

La medida de ingreso en prisión se acordó a petición de la Fiscalía y de la acusación particular

Inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, la jueza le atribuye cuatro presuntos delitos contra la libertad sexual por supuesta agresión sexual cometida sobre menores de dieciséis años.

Las víctimas son cuatro menores con edades comprendidas entre los once y los trece años. Según denunciaron las víctimas, durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares, el profesor les realizaba presuntamente tocamientos en zonas íntimas o sensibles.

Las investigaciones continúan por si hay más alumnos que hayan sido víctimas de las agresiones.