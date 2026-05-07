El varón fue detenido el 5 de mayo y el suceso se investigó como un posible episodio de violencia machista

Tras la caída de la mujer desde un tercer piso, esta fue trasladada de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)

Compartir







La magistrada de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado la libertad, sin medidas, del hombre detenido el pasado 5 de mayo después de ser acusado por un posible caso de violencia de género después de que su pareja se precipitase desde un tercer piso en O Carballiño.

Tras la detención del varón, este fue puesto a disposición de los agentes de la Guardia Civil, que investigaron las posibles causas del caso. En el momento no se descartó ninguna hipótesis, aunque el suceso se trató como un posible episodio de violencia machista, a la espera de que se esclarecieran todos los detalles.

Un testigo vio al acusado

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), el hombre no sigue investigado en la causa al entender que "existen pruebas de la imposibilidad" de que fuese autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según han informado en el medio regional 'Faro de Vigo', un testigo de los hechos habría visto al varón por fuera del edificio en el momento del suceso, pero ella, lo acusó a él.

PUEDE INTERESARTE Abren juicio oral contra un imán acusado de agredir sexualmente a un menor cuando tenía ocho años en Almería

La Guardia Civil detuvo en la madrugada del martes 5 de mayo al varón después de que su pareja se precipitase por el balcón y resultase herida de gravedad.

La mujer fue trasladada de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado grave, aunque posteriormente se ha confirmado que se encuentra fuera de peligro y no se teme por su vida.