Según el diario L'Union, el novio de la fallecida es el principal sospechoso y está siendo buscado: tiene 23 años

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El miércoles 6 de mayo de 2026, una estudiante de secundaria de 14 años fue apuñalada repetidamente alrededor de las 8:00 en Fère-en-Tardenois., Francia. Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar de los hechos. El acontecimiento ha provocado la consternación en la localidad y la fiscalía ha abierto una investigación preliminar, encomendada a la sección de investigación de la gendarmería de Amiens , por cargos de asesinato.

Actualmente se están llevando a cabo numerosas investigaciones, incluyendo entrevistas con la familia y amigos de la joven, así como con posibles testigos,", explicó el fiscal en un comunicado. Según el diario L'Union, el novio de la fallecida es el principal sospechoso y está siendo buscado. Se trata de un joven de 23 años.

Se ha habilitado al menos una unidad de apoyo psicológico en el colegio de esta ciudad, cuya calle, cerca del lugar donde tuvo lugar esta tragedia, estaba situada junto al centro donde la joven iba a matricularse.