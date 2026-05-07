Claudia Barraso 07 MAY 2026 - 18:14h.

Las búsquedas en Internet de la madre del bebé abusado y maltratado en Barcelona, levantan las sospechas en su pareja

La madre del bebé acusada de maltratarlo junto a su marido en Barcelona, en libertad: el padre continúa en prisión

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La Audiencia de Barcelona dejó en libertad a la madre acusada de maltratar a su bebé junto a su pareja. Ambos ingresaron en prisión el pasado 20 de marzo, días después de que el pequeño ingresase en el Hospital Vall d´Hebron con graves lesiones en los genitales, las piernas, las costillas el ano y la cabeza.

Por ahora el padre continúa en prisión al existir “indicios sólidos de comisión de un delito de maltrato habitual”, ya que los pediatras que atendieron al bebé y los forenses consideraron que las lesiones anales son compatibles con una agresión sexual y “ven muy poco probable” que fueran provocadas por un problema de estreñimiento”, según ha recogido en declaraciones 'El Periódico'.

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Sin embargo y, a pesar de que la madre ha quedado en libertad, el caso ha dado un giro al descubrir las búsquedas que hacía la mujer en Internet antes de que el menor fuese ingresado en el hospital. Todas ellas estaban relacionadas con la preocupación que tenía por el estado de salud del bebé y también por el hecho de cómo trataba su pareja al bebé.

Las raras búsquedas de la madre sobre su bebé

“A mi pareja le queda grande el bebé”, “mi pareja no sobrelleva al bebé”, “mi pareja no trata bien a mi bebé”. “no es cariñoso con mi bebé”, “se pone nervioso, chilla con el bebé en brazos”. Estas son algunas de las búsquedas que los agentes a cargo de la investigación del caso pudieron encontrar en el historial de la madre.

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Todas estas búsquedas son una evidencia que demuestra que la mujer era conocedora de la situación de malos tratos por parte de su pareja hacia el menor, por lo que el auto de libertad de la mujer ha recalcado que no “cabe excluir totalmente su responsabilidad penal”, pero hay que “determinar cuál era su estado de salud física o mental tras el parto y su consiguiente capacidad de reacción”.

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Estas pruebas contra la madre que apuntan a que sabía que su pareja agredía al bebé, pero que no intentó detenerlo en ningún momento o denunciar los hechos, son indicios existentes “suficientes para mantener la medida de prisión”. Aunque por el momento no ha habido cambios en la decisión de la Audiencia de devolver a prisión a la madre, sí que han continuado con la pena establecida para la pareja y supuesto agresor.