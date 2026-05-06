En libertad con cargos las tres detenidas de la guardería de Jaén acusadas de malos tratos

Agencia EFE Redacción Andalucía 06 MAY 2026 - 15:02h.

Las tres detenidas están acusadas de forzar la ingesta de alimentos a los niños, llegando en ocasiones a provocarles el vómito

Detienen a tres docentes por maltratar a 15 niños en una guardería de Jaén: los encerraban en cuartos oscuros y les hacían vomitar

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Las dos cuidadoras y la directora de un centro de educación infantil de Jaén -detenidas por presuntos malos tratos a unos 15 niños- han quedado en libertad y en calidad de investigadas, tras declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén.

Las educadoras del centro, que esta miércoles permanece abierto, están acusadas de malos tratos sobre al menos una quincena de menores, mientras que la directora está acusada de un delito contra la Administración de Justicia y coacciones.

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Obligaban a comer a los niños

Según informó ayer la Policía Nacional, a las detenidas se les acusa de forzar la ingesta de alimentos a los niños, llegando en ocasiones a provocarles el vómito.

De igual forma, según los investigadores, en determinadas situaciones algunos menores eran encerrados en un cuarto de baño a oscuras, cuando se negaban a comer o cuando lloraban.

Agentes pertenecientes a la UFAM de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Jaén iniciaron la investigación tras la denuncia formulada por varias alumnas en prácticas en el centro, que pusieron en conocimiento de sus tutoras responsables determinadas conductas que se estarían produciendo durante el cuidado de los menores.

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Según informó la Policía, cuando la directora tuvo conocimiento de la existencia de una investigación abierta, se habría reunido de forma individualizada con padres de los menores, a los que alertó de que iban a ser citados por la Policía Nacional para declarar.

Según la investigación policial, la mujer les habría trasladado a los padres que los hechos denunciados eran falsos y que sus hijos se encontraban en perfecto estado, todo ello con la finalidad de influir en sus manifestaciones ante la autoridad policial.

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Del mismo modo, se habría dirigido a las alumnas en prácticas implicadas en la denuncia, instándolas a retractarse de lo manifestado y advirtiéndoles de las posibles consecuencias negativas, incluyendo la adopción de acciones legales contra ellas, que podrán afectar a su futuro profesional.