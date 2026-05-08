Decretan ocho años de prisión a una administrativa que accedió miles de veces a los historiales de su hija y tres nietos

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El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia dictada el pasado enero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que condenó a un total de ocho años de prisión y 16.800 euros de multa a una administrativa del Centro de Salud de Alsasua que accedió sin autorización 1.329 veces al historial médico de su hija y tres nietos.

La sentencia ahora ratificada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impuso a la procesada dos años de prisión y 4.200 euros de multa por cada uno de los cuatro delitos continuados de revelación de secretos, con la concurrencia de las atenuantes simples de reparación del daño y anomalía o alteración psíquica.

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Además, la condenada no podrá comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros de sus familiares víctimas durante un total de 20 años (5 por cada delito).

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará con 25.000 euros a su hija y con 10.000 a cada uno de sus tres nietos por el daño moral. De esta suma deberá descontarse la cantidad de 24.000 euros ya consignados, de modo que abonará 31.000 euros en total.

Inhabilitación de siete años por cada uno de los cuatro delitos

Asimismo, la Audiencia le impuso siete años de inhabilitación por cada uno de los cuatro delitos. Desde mayo de 2021 hasta mayo de 2024, la funcionaria accedió en 677 ocasiones a la historia clínica de su hija y en 263, 275 y 114 a las de sus tres nietos y también imprimió informes en 122 ocasiones.

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Según consideró probado el tribunal sentenciador, “estos accesos ininterrumpidos se llevaron a cabo por motivos ajenos a sus funciones profesionales, sin justificación asistencial y sin contar con autorización ni consentimiento” de la madre. En el momento de los hechos, según apunta, la procesada “estaba diagnosticada de trastorno adaptativo y trastorno de control de los impulsos, lo que afectaba a sus facultades volitivas de manera leve”.

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En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN desestima en su integridad el recurso presentado por la defensa. La sala, al igual que la Audiencia Provincial, afirma que "no alberga duda alguna de que la acusada difundió datos ilegalmente obtenidos con los accesos a las historias médicas de su hija y sus nietos menores de edad”. En su recurso, la defensa planteaba la absolución de la condenada al considerar que debía estimarse la eximente completa de alteración psíquica.