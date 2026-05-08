Acusación ve indicios para condenar al acusado de matar y desmembrar a un hombre en Murcia

Está previsto que el acusado declare el próximo 14 de mayo

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La Fiscalía y la acusación particular consideran que, aunque no existen pruebas directas, sí hay indicios suficientes para condenar a Jesús Ángel M.J., juzgado desde este viernes por el presunto asesinato y desmembramiento de Javier R.H., conocido como el “Bolas”, ocurrido en febrero de 2015 en San Javier.

Mientras el fiscal solicita 15 años y cinco meses de prisión, la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, eleva la petición a 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento.

El cadáver apareció en un coche junto al hospital

Según expuso el Ministerio Fiscal durante la primera sesión del juicio, los posicionamientos de los teléfonos móviles de ambos sitúan al acusado y a la víctima en la finca donde supuestamente se produjo el crimen.

El cuerpo del “Bolas” fue hallado ocho días después en el maletero de su vehículo, estacionado en el aparcamiento del Hospital Los Arcos del Mar Menor.

La Fiscalía sostiene que Jesús Ángel disparó dos veces a la víctima y ha señalado como otro indicio que ambos estaban relacionados con el tráfico de drogas y que el acusado mantenía una fuerte enemistad con el fallecido debido a una deuda económica.

Las balas serían compatibles con un arma usada por el acusado

El fiscal también ha indicado que los orificios de bala encontrados en la cabeza de la víctima son compatibles con el arma que el procesado utilizaba habitualmente en un club de tiro de Cartagena.

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Por su parte, la acusación particular ha reclamado que se haga justicia ante unos hechos cometidos, según afirmó, “con gran crudeza”.

El abogado defensor ha asegurado que durante el juicio quedará demostrada la inocencia de su cliente y ha calificado los indicios aportados por las acusaciones como simples “malas interpretaciones”.

La defensa insiste en la inocencia del acusado

Además, ha criticado la investigación policial al señalar que inicialmente existían diez líneas de investigación distintas y que todas fueron descartadas tras una llamada anónima que apuntó a Jesús Ángel como presunto autor del crimen.

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También ha recordado que el juez instructor acordó en su momento la puesta en libertad del acusado ante la falta de indicios suficientes y ha lamentado que durante la instrucción se rechazaran pruebas solicitadas por la defensa. La vista oral se celebra en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, y continuará este lunes con la declaración de una veintena de testigos, entre ellos familiares de la víctima.