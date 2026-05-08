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Almería

La "contradicción científica" que ha llevado a la defensa del acusado por el crimen de Lucas, el niño de Garrucha, a recurrir su entierro

Zona de la costa de Garrucha, Almería, en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de Lucca, de cuatro años
Zona de la costa de Garrucha, Almería, en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de Lucas, de cuatro años. Europa Press
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La defensa de Juan David R.C., el hombre al que se investiga por el presunto crimen de Lucas, un menor de cuatro años de Garrucha, Almería, en diciembre del pasado año, ha recurrido la inhumación de los restos del pequeño solicitada por su abuelo materno y ha insistido en la necesidad de conservar algunas muestras de cara a acreditar o descartar posibles malos tratos previos.

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"Contradicción científica"

El letrado Manuel Martínez Amate, que representa a la pareja de la madre del niño fallecido --la cual también se encuentra investigada-- ha puesto en duda el carácter "indubitado" del informe del Instituto de Medicinal Legal (IML) en cuanto a las lesiones previas que pudiera presentar el menor a la fecha de su fallecimiento.

En este sentido, ha incidido en que las pruebas testificales que se realizaron entre profesionales del entorno escolar del niño los pasados 28 y 29 de abril "negaron la existencia de marcas o lesiones visibles en el menor en las fechas donde el IML sugiere que ya existían".

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Esta "contradicción científica" entre los testigos oculares y las conclusiones del forense lleva a la defensa a reclamar nuevamente la toma de muestras para "una pericial independiente", por lo que se opone a la autorización de inhumación de los restos mortales de Lucas no sin antes hacer una "intervención mínima" para extraer una "muestra" como la que ya interesó inicialmente al pedir que se conservara un "hueso largo o costilla" así como "tejidos orgánicos".

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"Entendemos el dolor de la familia, pero la celeridad en la inhumación no puede prevalecer sobre el derecho a la libertad y a la defensa de un ciudadano que se enfrenta a una acusación de hechos tan graves", ha apuntado el letrado ante los delitos de malos tratos y asesinato a los que puede enfrentarse su cliente.

Del mismo modo, ha rechazado cualquier tipo de "ánimo dilatorio" en cuanto a la confección de pruebas en el marco del procedimiento, que se encuadran en "el celo profesional necesario para garantizar que no se destruya de forma irreversible la única fuente de prueba que puede determinar la data exacta de lesiones previas".

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