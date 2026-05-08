Juzgan por asesinato a un vecino de Muros, en A Coruña, por matar con un hacha a su padre

El hombre falleció por una lesión craneal

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará la próxima semana, del 11 al 15 de mayo, un juicio, con Tribunal del Jurado, contra un hombre acusado de matar a su padre en Muros, en A Coruña, con un hacha. Por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, Fiscalía pide para él 23 años de cárcel.

El juicio comenzará tras la constitución del Tribunal del Jurado fijado para el primer día. En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que en hora no determinada de la noche del día 21 al 22 de abril de 2023, en torno a las 22:00 horas.

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El acusado se encontraba en compañía de su padre, en la zona de Esteiro

"En un momento dado, estando padre e hijo en la cocina de la vivienda, el acusado, con ánimo de atentar contra la vida de su padre, valiéndose de un hacha, le atacó, propinándole fuertes y repetidos golpes en la cabeza que le causaron la muerte en el acto por destrucción de centros vitales".

El lugar donde tuvieron lugar los hechos era el domicilio de padre e hijo y ahí realizaban actividades de la vida cotidiana, como comer. No obstante, el progenitor pernoctaba en ocasiones en otro piso situado en plantas superiores del mismo edificio.

Fiscalía sostiene que el acusado atacó a su padre "de forma súbita e inesperada, cuando este se encontraba confiadamente en la cocina del domicilio familiar, a solas con su propio hijo y sin posibilidad de auxilio por parte de terceras personas". El hombre falleció por una lesión craneal.