Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones persiguiendo una narcolancha en Huelva

Otros dos agentes han resultado heridos graves al chocar las dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a la narcolancha

Compartir







HuelvaUn guardia civil ha fallecido y otros dos agentes han resultado heridos graves al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

PUEDE INTERESARTE Dos guardias civiles heridos tras perseguir a unas narcolanchas y quedar a la deriva en Cabo de Gata, Almería

La Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución.

Reacción a la muerte del guardia civil

Durante la actuación, dos agentes más han resultado heridos graves y uno leve, a los que la Guardia Civil desea "una pronta recuperación", según figura en el comunicado de condolencias que han distribuido en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico deja dos muertos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos.