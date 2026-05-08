La Guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes que intentaron matar a otro dentro de un autobús en Colmenar Viejo

Detenido por apuñalar con unas tijeras a un policía fuera de servicio en Vallecas, Madrid: le asestó unas 20 puñaladas por mediar en un discusión

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La Guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido el pasado día 1 de mayo, cuando irrumpieron en el interior de un autobús estacionado en Colmenar Viejo y provistos de armas blancas atacaron a un viajero con puñetazos y varias puñaladas.

Según ha informado este viernes la comandancia de la Guardia Civil, la agresión se produjo en torno a las 21:00 horas del pasado viernes cuando, tal y como registraron la cámara de la cabina del conductor, unos jóvenes subieron al autobús con pasajeros que se encontraba estacionado frente a la estación de Renfe de la localidad madrileña.

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Los presuntos autores se dirigieron a un joven que se encontraba dentro al que atacaron propinándole varios puñetazos y al que apuñalaron en diferentes partes del cuerpo. El joven agredido tuvo que ser trasladado por los servicios médicos a un centro hospitalario. El presunto autor material de las puñaladas ha ingresado en prisión

La víctima fue trasladada al hospital con graves heridas de arma blanca

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al centro hospitalario más cercano. Las autoridades detuvieron a los implicados que se subieron al autobús donde se produjo la agresión con varias armas blancas con las que atacaron a la víctima.

Los servicios de emergencia que acudieron hasta el lugar alertados por el resto de pasajeros estabilizaron al joven que se encontraba gravemente herido en el interior del autobús. Una ambulancia le trasladó al centro hospitalario desde donde no han confirmado cuál es su estado actual.

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Uno de los jóvenes que fue detenido, reconocido como autor de las puñaladas que le provocaron graves heridas en varias partes del cuerpo a la víctima, ha sido ingresado en prisión. Los otros tres acompañantes también fueron detenidos por las autoridades como cómplices del mismo ataque.