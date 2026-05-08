El médico denunció al paciente tras sufrir presuntas amenazas de muerte en el centro de salud de Campanillas, en Málaga

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Un nuevo caso de agresión verbal a personal sanitario ha vuelto a encender las alarmas en la provincia de Málaga. Un paciente fue denunciado después de protagonizar un episodio de amenazas contra un médico de familia en el centro de salud de Campanillas, unos hechos ocurridos el pasado martes y que han sido condenados públicamente por el Sindicato Médico de Málaga.

Según ha explicado la organización, el hombre accedió a la consulta sin cita previa y de forma abrupta mientras el facultativo se encontraba atendiendo. El incidente provocó momentos de tensión tanto entre los trabajadores del ambulatorio como entre los pacientes que esperaban para ser atendidos.

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El conflicto comenzó por una derivación médica

De acuerdo con la versión trasladada por el sindicato, el usuario acudió molesto por una derivación a otro especialista que el médico había realizado el día anterior.

La discusión fue elevando el tono hasta desembocar, presuntamente, en amenazas de muerte dirigidas al profesional sanitario. Según el medio 'Sur' el hombre habría realizado comentarios intimidatorios delante de otras personas presentes en la sala de espera, llegando incluso a presumir de haber estado anteriormente en prisión.

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Ante el aumento de la tensión, otros trabajadores del centro alertaron a la Policía Local. Varias patrullas se desplazaron hasta las instalaciones sanitarias y permanecieron allí hasta que el individuo abandonó el lugar.

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Posteriormente, el médico afectado presentó una denuncia ante la Policía Nacional para dejar constancia de lo sucedido.

Preocupación por el aumento de agresiones a sanitarios

El Sindicato Médico de Málaga ha aprovechado este nuevo incidente para denunciar el incremento de agresiones y amenazas contra profesionales sanitarios en la provincia.

Según sus datos, en lo que va de año ya se habrían registrado más de una decena de episodios similares. La organización reclama medidas de protección más contundentes y critica la falta de vigilancia de seguridad en muchos centros de salud.

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El sindicato considera necesario reforzar la presencia de personal de seguridad en los ambulatorios y reclama también la puesta en marcha de sanciones administrativas específicas contra los agresores de sanitarios.

Además, sostienen que este tipo de situaciones generan un importante desgaste emocional entre los profesionales y deterioran el funcionamiento habitual de la atención sanitaria.