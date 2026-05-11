El bebé ha sido entregado a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía

Detenida una pareja en Málaga por supuesto abandono de su bebé: intentaron dejárselo a un vecino

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El juzgado de guardia ha acordado la puesta en libertad provisional de los padres detenidos por la presunta comisión de un delito de abandono de su bebé de cuatro meses la madrugada de este pasado sábado en Málaga, cuando lo intentaron dejar en casa de un vecino.

A los progenitores, un hombre de 25 años y una joven de 23, se les va a investigar, además de por el abandono, por la presunta comisión de otro delito de malos tratos hacia el bebé, según han informado fuentes jurídicas.

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Esta resolución ha sido adoptada por la juez de guardia de la plaza número 13 de Instrucción de Málaga después de que el ministerio fiscal no haya solicitado la medida de prisión provisional.

La causa será remitida a la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es el órgano competente en delitos cometidos sobre menores de edad.

El bebé ha sido entregado a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Los padres fueron detenidos este fin de semana por la Policía Nacional después de que un hombre, vecino de los progenitores, alertara de que le habían intentado dejar en su casa al pequeño pese a que él no tenía ninguna relación con la pareja.