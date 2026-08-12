Interior ordena pedir la expulsión judicial inmediata para los migrantes que cometan delitos en Ceuta

Por el momento, se están tramitando más de 400 expedientes correspondientes a aquellos migrantes menores que han solicitado protección internacional

En Ceuta, el Gobierno quiere agilizar la expulsión de inmigrantes: este es el plan

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una orden directa y estricta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que soliciten la autorización judicial de expulsión inmediata para aquellos inmigrantes en situación irregular que sean detenidos por la comisión de actos delictivos en Ceuta.

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Interior confirma que hay "ya un número considerable" de los arrestados por participar en altercados

"También sabéis, y quiero dejarlo muy claro, cómo he dado una orden muy clara a las fuerzas y cuerpos de que aquellos inmigrantes irregulares que en Ceuta se estén involucrando en actos delictivos y sean objeto de detención que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata, que lo permite el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería", ha asegurado el ministro en declaraciones a medios en la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias sobre la entrada masiva de extranjeros en la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.

Así lo ha puesto de manifiesto antes de mantener una reunión telemática con los responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, así como con responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), ante el eclipse total de este miércoles 12 de agosto.

Aunque el ministro ha precisado que este tipo de incidentes no se están produciendo de manera masiva, ha confirmado que "ya un número considerable" de los arrestados por participar en altercados ha sido puesto a disposición judicial bajo este esquema para tramitar su salida del país previa autorización del juez.

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En cuanto a los migrantes menores de edad, Marlaska ha señalado que se están tramitando más de 400 expedientes correspondientes a aquellos jóvenes que han solicitado protección internacional. En este sentido, al ser cuestionado por la manera en la que se va a proceder a la devolución de estos niños y adolescentes, ha dicho que se llevará a cabo a través de la Ley de Extranjería.

Retorno de los que hayan entrado ilegalmente

Asimismo, ha afirmado que todas las autoridades trabajarán en los términos de aplicación de la ley. "Evidentemente, aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados. Aquellos que no lo deban de ser por cualquier circunstancia, porque no haya las autorizaciones, por ejemplo, de la Fiscalía, evidentemente no podrán ser retornados, pero vamos a trabajar en los términos de retornar a todos aquellos que han ingresado de una forma ilegal en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible", ha subrayado.

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Respecto a los migrantes que han solicitado asilo, ha expuesto que se está trabajado desde la Oficia de Asilo y Refugio en el terreno en Ceuta, así como la Policía. "El que tenga derecho a la concesión del asilo pues tendrá el derecho de asilo y, evidentemente, el que no tenga el derecho a asilo o se resuelva que no concurren las circunstancias pues eso se traduce simplemente esa desestimación en una estancia irregular y en la expulsión", ha argumentado.