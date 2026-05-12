El procesado supuestamente engañó a la menor para que la acompañara a su casa y abusó de ella en la vivienda

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PalmaLa Audiencia Provincial de Palma ha dictado una orden de busca y captura contra un hombre acusado de secuestrar y violar a una niña de 14 años en Palma, según informa 'Diario de Mallorca'. El procesado supuestamente engañó a la menor para que la acompañara a su casa y una vez allí, la encerró en una habitación y abusó de ella.

El sospechoso, para el que la Fiscalía pide penas de hasta 29 años de cárcel por agresión sexual y detención ilegal, no se presentó al juicio y el tribunal ha emitido una orden internacional de arresto.

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Le dijo a la niña que en su casa estaba celebrando el cumpleaños de su hijo

Los hechos ocurrieron a principios de 2022, cuando el hombre de 43 años abordó a la menor en la plaza de España de Palma. La niña se había fugado de casa y él estuvo hablando con ella e incluso la invitó a su domicilio con la excusa de que allí celebraba el cumpleaños de su hijo con unos amigos. Según la Fiscalía, la pequeña accedió y cuando llegó a la vivienda descubrió que la había engañado.

Cuando ella intentó marcharse, el hombre cerró la puerta de la casa con llave, la cogió del pelo y de las manos, la desnudó y la violó. Después de agredirla sexualmente, le quitó el móvil y lo apagó. El hombre no la dejó salir de la casa hasta el día siguiente, cuando la amenazó para que no contase nada.

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El hombre contaba con antecedentes penales

La víctima relató lo sucedido y la Policía Nacional empezó una investigación y acabaron identificando al acusado, un hombre con antecedentes penales por delitos de lesiones en el ámbito familiar y contra la seguridad vial. No llegó a ser detenido, pero fue imputado en la causa abierta por un juzgado de instrucción de Palma.

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La Fiscalía le imputa delitos de agresión sexual a menor de 16 años y detención ilegal, por los que solicitan 12 y 17 años de prisión y una indemnización de 12.000 euros para la menor por los daños morales. La Audiencia Provincial iba a celebrar el juicio ayer pero, al ver que el hombre no se presentó, emitió una orden de busca y captura.