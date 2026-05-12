Una madre denuncia un intento de secuestro a su hija en Arroyo de San Serván, Badajoz

La mujer relata que un hombre intentó engañar a su hija con darle chucherías para llevársela en una furgoneta

Esta denuncia se suma a la interpuesta la pasada semana por otra mujer en Almendralejo sobre otro intento de secuestro

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BadajozUna madre ha denunciado este pasado lunes un intento de secuestro a su hija este pasado lunes en la localidad pacense de Arroyo de San Serván.

En la denuncia, la mujer relata que un hombre intentó engañar a su hija con darle chucherías para llevársela en una furgoneta, según informan fuentes de la Guardia Civil, que señalan que no hay ningún testigo de los hijos.

Otra denuncia de otra madre

Esta denuncia se suma a la interpuesta la pasada semana por otra mujer en Almendralejo, sobre otro intento de secuestro a su hija en esta localidad pacense por parte de un hombre.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que se están investigando estas dos denuncias por presuntos intentos de secuestro.