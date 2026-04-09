Manuel afirma que Trinidad, su exmujer, podría abandonar a la niña: el abogado de la madre descarta que haya problemas

Alerta en Murcia: buscan a Marcela, una niña de dos años desaparecida tras ser sustraída por su madre

Compartir







La desaparición de Marcela, la niña de dos años a la que se perdió la pista a finales de marzo en Murcia, continúa bajo investigación mientras crece la preocupación en su entorno. La Policía Nacional mantiene abiertas diversas gestiones tras la alerta del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), en un caso que se investiga como una posible sustracción parental.

Según la denuncia, la menor no fue devuelta por su madre tras una visita acordada, lo que llevó al padre a acudir a comisaría al no poder contactar con ella. El progenitor de la niña, Manuel M., sostiene que la madre se la llevó y no ha vuelto a dar señales, y asegura que ha intentado comunicarse con ella sin éxito "Me ha bloqueado el teléfono. Lo he intentado desde otros números y no responde", ha señalado, en declaraciones a 'El Español'.

PUEDE INTERESARTE Localizan en Italia a Gina, la niña de 5 años de El Prat que el padre no devolvió a su madre

Las autoridades han trabajado con varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que Trinidad, la madre, se haya desplazado fuera de la Región de Murcia. Algunas pistas apuntan a Barcelona o al entorno de Orihuela, localidad de origen de la mujer, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

PUEDE INTERESARTE Sin rastro de una madre que se fue de Palma de Mallorca con su hija hace dos años

Un contexto familiar complejo

La desaparición se produce en un contexto de ruptura reciente y desacuerdos por la custodia de la menor, que hasta ese momento se organizaba mediante un acuerdo verbal entre ambos progenitores. Según el relato del padre, la niña residía con sus progenitores en una vivienda okupa en la pedanía murciana de Churra, un domicilio en el que, días después de la desaparición, él mismo tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad, de acuerdo con el citado medio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En ese mismo escenario, el padre de Marcela introduce elementos que, según su percepción, rodearon la marcha de su expareja: "Mi exmujer ha hecho brujería para irse con el hombre con el que se ha marchado y llevarse a mi hija". Manuel sostiene haber encontrado indicios de supuestos rituales en la vivienda. Estas creencias, según ha explicado, forman parte de su entorno cultural: "Hay gente que cree en eso, hay gente que cree en la Virgen María y los gitanos creemos. Para mí y para mucha gente esto es brujería".

Temor por el bienestar de la menor

Más allá de esas circunstancias, el padre vincula la desaparición con la situación personal de su expareja y una posible nueva relación. "Temo que pueda abandonar a mi hija", ha precisado a la fuente mencionada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El padre de la niña denuncia supuestas carencias en el cuidado de la menor antes de su desaparición, aunque estos extremos no han sido confirmados oficialmente. Como prueba de la difícil situación que manifiesta atravesar, habría aportado una grabación de la última conversación de su hermano -encargado de recoger a la niña- con la mujer, en la que se negaría a indicar en qué localidad se encuentra con la pequeña.

La defensa niega un secuestro

Frente a estas acusaciones, el abogado de la madre ha rechazado que se trate de una sustracción parental. "No es cierto que haya secuestrado a su hija", ha sostenido al medio citado. El letrado asegura que la situación está tutelada por los Servicios Sociales.

Asimismo, insiste en que no existe ninguna irregularidad y que la versión denunciada por el padre "no es correcta", por lo que se mantiene a la espera de que la investigación esclarezca los hechos.

Investigación abierta

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), sigue trabajando para localizar a la menor. Las partes tratan de regular la situación. Por ahora, SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta que mantenía vigente tras, según ha apuntado la asociación a la web de 'Informativos Telecinco', saber que "se encuentra bien". Según han explicado en la tarde de este jueves, se han realizado ya trabajos para que la menor vuelva con su padre.

Las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a esclarecer los casos que siguen abiertos. Los agentes esperan esclarecer por completo la situación de Marcela.