El rescate se realizó después de que un vecino alertara sobre la presencia del animal en una finca de la localidad

El perro presentaba signos evidentes de extenuación y diversas heridas leves

Compartir







La Guardia Civil y los Bomberos rescataron a un perro el pasado domingo 10 de mayo cuando el animal, que merodeaba por la zona, cayó al interior de un pozo de seis metros en el término municipal de Sant Joan, en Mallorca. El rescate se realizó después de que un vecino alertara sobre la presencia del animal en una finca de la localidad.

Al llegar al lugar, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comprobaron que el can, un perro de raza bretón, se encontraba a unos seis metros de profundidad. A pesar de que el pozo contenía agua, el animal logró mantenerse con vida apoyándose en unos palés de madera que flotaban en la superficie.

PUEDE INTERESARTE Así fue el angustioso rescate de un perro atrapado en el río Sena: un grupo de personas formaron una cadena humana

Posible delito de maltrato animal

Dada la profundidad y la dificultad técnica del terreno, se solicitó el apoyo de los Bomberos de Mallorca, en concreto del parque de Manacor. Los especialistas emplearon técnicas de rescate vertical para descender al pozo y extraer al animal de forma segura.

Tras el rescate, y ante la imposibilidad de localizar al propietario de forma inmediata, el perro fue trasladado al Centro de Protección de Animales Domésticos (Cepad) para recibir atención veterinaria y custodia especializada, ya que el animal presentaba signos evidentes de extenuación y diversas heridas leves.

La Guardia Civil ha instruido diligencias policiales para esclarecer las circunstancias del suceso ante la posible comisión de un delito de maltrato animal. La Benemérita ha recordado la problemática existente en Baleares relacionada con la existencia de pozos y perforaciones que carecen de medidas mínimas de seguridad o protección, lo que provoca periódicamente accidentes tanto de animales como de personas.