A falta de los últimos trámites, Five Eleven Capital y Sergio Ramos serían los nuevos propietarios del club

El excanterano irrumpe en la escena en un momento muy delicado para el conjunto hispalense, que lucha por la permanencia

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Irrumpiendo en la escena deportiva de un Sevilla que lucha por permanecer en Primera División en LaLiga tras una temporada en la que restan tres jornadas y todo está muy ajustado en las últimas zonas de la tabla, Sergio Ramos acapara todos los focos: el canterano del conjunto andaluz y exjugador del Real Madrid, PSG y Monterrey, habría llegado a un acuerdo con los accionistas para la compra del club.

La operación, que no ha dejado de genera expectación, estaría cerca de llegar al final, lo que podría suponer un vuelco para la institución justo en unos momentos de gran complejidad para todos los sevillistas.

El acuerdo de Sergio Ramos para comprar el Sevilla

Según informa ABC Sevilla, el acuerdo entre el de Camas y los accionistas del Sevilla FC es total y apenas faltarían unos trámites para que la operación tenga luz verde para salir adelante.

De ese modo, Five Eleven Capital y Sergio Ramos serían los nuevos propietarios del club, lo que promete generar toda una ola de reacciones entre los aficionados, como, de hecho, ya se está produciendo.

Según fuentes mencionadas por el citado medio, el equipo del futbolista se ha reunido este martes en un hotel de la capital hispalense para cerrar unas negociaciones que ya el lunes acercaron posturas tras nueve horas de encuentro.

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En la reunión de hoy, cerrando los últimos flecos, también ha estado presente Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital.

Ahora, tras estos avances, faltaría formalizar la operación y obtener la autorización por parte de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes.

El Sevilla lucha por la permanencia

Mientras tanto, los jugadores del Sevilla FC tienen la mirada puesta en su próximo partido, que disputarán mañana, 13 de mayo, frente al Villarreal a las 19:00 en el Estadio de la Cerámica, un partido clave, con el club en el puesto 13 de la tabla con 40 puntos, pero solo a 3 de los puestos de descenso, que ocupan el Alavés con 37, el Levante con 36 y el Real Oviedo con 29, prueba de lo ajustada que está la lucha desde la parte media de la clasificación.

Con un panorama tan ajustado, cada encuentro de los tres que restan son cruciales por la permanencia, y el Sevilla además tendrá que enfrentarse en la penúltima jornada al Real Madrid, que por otro lado tampoco atraviesa su mejor momento.