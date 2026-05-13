El niño estuvo solo desde las 17:30 hasta las 20:00 horas de la tarde

El hombre fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a comisaría

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de un delito de abandono de menores por dejar durante dos horas a su hijo de 7 años en plena calle, mientras estaba en el interior de un salón de juegos de Burgos.

Una llamada al 091 de Policía Nacional alertó de que un niño se encontraba sentando en el exterior de un portal de un bloque de viviendas, sin adulto que lo acompañase, lo que movilizó a una patrulla que atendió al niño y, a través de él, descubrió que su padre estaba en un establecimiento de juegos de azar próximo.

Detenido y trasladado a comisaría

Después de socorrer al niño, los agentes procedieron a la búsqueda del progenitor, al cual encontraron jugando en una máquina. La policía entonces pudo comprobar que el hombre había entrado en el salón de juegos a las 17:30 horas, por lo que había dejado al niño solo durante más de dos horas, ya que la llamada a la Policía se produjo a las 20:00, en la calle, en una tarde lluviosa y fría.

La Policía Nacional llevó al niño al domicilio familiar, ubicado próximo al lugar de los hechos, y quedó bajo la custodia de su tía. Después de esto, el padre fue detenido y trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional.