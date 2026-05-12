El TSJA ratifica cinco años de cárcel para un abuelo por abusar de su nieta de cuatro años en San Fernando

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado de forma íntegra la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz a un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta, una menor de tan solo cuatro años, en la localidad gaditana de San Fernando. La sentencia confirma una pena de cinco años de prisión por un delito de abuso sexual sin acceso carnal, al que se suman las agravantes de parentesco y aprovechamiento de la especial vulnerabilidad de la víctima.

Un acercamiento calculado para ganarse la confianza familiar

Según recoge la resolución judicial, el condenado había mantenido durante años una relación distante con parte de su familia. Según el medio 'Diario de Cádiz' tras el nacimiento de la menor, inició un progresivo acercamiento hacia sus hijas y comenzó a ofrecerse de manera frecuente para cuidar a la niña, logrando así recuperar la confianza del entorno familiar.

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Los magistrados consideran probado que el acusado utilizó esa cercanía como vía para quedarse a solas con la pequeña y aprovechar situaciones cotidianas para cometer los abusos.

Los hechos ocurrieron durante una salida con la menor

La agresión tuvo lugar el 9 de julio de 2021, cuando el hombre recogió a la niña con la excusa de realizar unas compras y visitar una tienda de mascotas. Durante esa salida, aprovechó la situación para realizarle tocamientos íntimos que llegaron a provocarle lesiones físicas.

La actuación cesó únicamente después de que la menor comenzara a quejarse del dolor que sentía, poco después, el abuelo devolvió a la niña a su domicilio familiar.

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La declaración inmediata de la niña fue clave para la investigación

Nada más llegar a casa, la menor relató espontáneamente a su madre lo ocurrido y señaló las partes de su cuerpo donde había sido tocada. La rápida reacción de la familia permitió presentar una denuncia inmediata ante la Policía.

Los agentes detuvieron al acusado apenas dos horas después de los hechos, iniciándose entonces un proceso judicial que se ha prolongado durante varios años hasta la resolución definitiva del TSJA.

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El tribunal avala la credibilidad del testimonio de la víctima

Durante todo el procedimiento, el condenado negó los hechos y sostuvo que la declaración de la niña no podía considerarse prueba suficiente para fundamentar una condena penal.

Sin embargo, el TSJA rechaza por completo ese argumento y concluye que el relato de la menor fue “verosímil, persistente y carente de contradicciones”. Además, la Sala destaca que dicho testimonio quedó respaldado por el informe médico forense, que acreditó lesiones compatibles con la agresión denunciada.

En delitos sexuales contra menores, la jurisprudencia española reconoce especial relevancia al testimonio de la víctima cuando este mantiene coherencia, persistencia y aparece corroborado por elementos periféricos de prueba, como informes médicos o psicológicos.

Prohibición de acercamiento e indemnización

Además de la pena de prisión, el condenado tendrá prohibido acercarse o comunicarse con su nieta durante un periodo de 12 años. La sentencia también le obliga a indemnizar a la víctima con 12.000 euros.