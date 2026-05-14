La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de María Milagros C.B., de 53 años, desaparecida en Vigo desde el pasado martes

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La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta por la desaparición en Vigo de María Milagros C.B., de 53 años, de la que no se tienen noticias desde el pasado martes.

La Policía mantiene activa la búsqueda

Fuentes de la Comisaría de Vigo han confirmado que la Policía Nacional trabaja en la localización de la mujer, mientras que la asociación SOS Desaparecidos ha solicitado colaboración ciudadana para intentar localizarla.

La alerta difundida incluye varios datos físicos y personales para facilitar su identificación. Según la información facilitada por la asociación, María Milagros mide 1,70 metros, pesa alrededor de 80 kilos, tiene el pelo rubio, los ojos castaños y utiliza gafas graduadas.

Además, podría desplazarse en un Renault Captur blanco con matrícula 7545 MNM.

Petición de colaboración ciudadana

SOS Desaparecidos pide a cualquier persona que pueda haber visto a la mujer o al vehículo que contacte con las autoridades o con los teléfonos habilitados por la asociación para este tipo de casos.