Patricia Martínez 14 MAY 2026 - 04:30h.

Los interesados en visitar el Parque Nacional ya pueden tramitar ya sus autorizaciones en la Central de Reservas de la Xunta

Durante la temporada alta, el cupo máximo diario será de 1.800 personas en Cíes y de 1.300 en Ons

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VigoEl próximo 15 de mayo marca el inicio de la “temporada alta” en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, un periodo que durará hasta el 15 de septiembre y que supone la época del año donde las islas reciben más visitantes, pero también el periodo en que se marcan ciertas limitaciones de acceso, para proteger el entorno del parque.

La Central de Reservas ya se encuentra operativa, permitiendo a los usuarios tramitar su autorización general previa necesaria con una antelación máxima de 90 días. Y muchos de ellos ya se han dado prisa en reservar su fecha para disfrutar de este paraíso en medio de las Rías Baixas. A pocos días de que arranque la temporada alta, ya se han tramitado más de 20.800 las autorizaciones en la Central de Reservas de la Xunta de Galicia para visitar las Islas Cíes a partir del 15 de mayo y más de 3.500 autorizaciones en el caso de las visitas a la Isla de Ons.

Este tipo de visita se suma a la modalidad que opera durante todo el año, donde el visitante puede disfrutar de servicio guiado a pie por la isla. Durante la temporada alta, el cupo máximo diario será de 1.800 personas en Cíes y de 1.300 en Ons, además de un máximo de 200 visitantes en las rutas guiadas autorizadas. El objetivo de estas restricciones es compatibilizar la actividad turística con la conservación ambiental en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Galicia.

Según las navieras que realizan el servicio de transporte a las islas, “las previsiones para el arranque de la temporada alta son muy positivas”, tras detectar un elevado interés por visitar el Parque Nacional estas últimas semanas. “El mes de junio concentra actualmente el mayor volumen de solicitudes, con más de 8.500 reservas motivadas principalmente por el fin del curso escolar seguido de julio, con más de 6.600 autorizaciones, en este caso, realizadas principalmente por particulares”, señala Silvia Torres, responsable comercial de Naviera Mar de Ons.

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Fin de semana das Letras Galegas en el mar

El arranque de la temporada coincide además con la celebración este fin de semana del Día das Letras Galegas, dedicado este año a Begoña Caamaño, lo que sitúa ese fin de semana como uno de los primeros picos de afluencia de visitantes de la temporada.

Y con motivo de esta festividad, en la Ría de Vigo además de las conexiones diarias a las Islas Cíes desde Cangas y Vigo se suma la Gira con degustación de mejillones el sábado 16 y el domingo 17 y la excursión a la Isla de San Simón el sábado 16, con visita guiada que incluye la navegación bajo el Puente de Rande y recorridos a pie por enclaves emblemáticos como el Bosque de Buxos, programadas por Mar de Ons.

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También en la Ría de Pontevedra, Mar de Ons programará salidas a la Isla de Ons el sábado 16 desde Bueu, Portonovo, Sanxenxo y Pontevedra (As Corbaceiras) y el domingo 17 se mantendrán las salidas a este destino desde Bueu. Estos viajes con destino a la Isla de Ons se realizarán todos los fines de semana de junio desde Bueu, Sanxenxo y Portonovo. También se ofrecerán visitas a la Isla de Tambo el sábado 16 y domingo 17 desde Combarro, una excursión de más de tres horas que incluye una ruta guiada a pie descubriendo espacios como el Polvorín, el Faro de Tenlo o la capilla de San Miguel.

La autorización previa es obligatoria

El acceso al Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Islas Cíes e Isla de Ons) entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre requiere la tramitación previa de una autorización personal y gratuita a través de la página web de la Xunta de Galicia que debe completarse con la adquisición del correspondiente billete de transporte en alguna de las empresas autorizadas que prestan este servicio.