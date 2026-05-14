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Sucesos
Agresión Homófoba

Denuncia una agresión homófoba en Santiago que grabó con su móvil: "Nos llamaron bujarras de mierda"

El joven ha compartido el vídeo del momento de la agresión para denunciarlo
El joven, quien grabó a su agresor que aparece a la derecha de la imagen, muestra la herida tras el ataque homófobo.. CEDIDA

  • El joven ha contado en sus redes sociales cómo dos personas le agredieron en la calle

  • El agresor le golpeó mientras él grababa con su móvil

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Santiago de CompostelaDavid y un amigo volvían a casa el pasado martes por la noche. Caminaban por la zona vieja de Santiago de Compostela, cuando según ha contado David, alguien comenzó a increparles. “Dos tíos empezaron a insultarnos y a llamarnos “bujarras de mierda” y “maricón”, ha denunciado el joven compostelano.  

“Nos giramos y le preguntamos si tenían algún problema”, continúa su relato. En ese momento, según la denuncia que ha compartido en sus redes este joven, uno de ellos se encaró y amenazó con agredirles. Los supuestos agresores continuaron con su actitud violenta, como explica David. El denunciante entonces advirtió entonces que, de no calmarse, comenzaría a grabar con su teléfono móvil para documentar el incidente, mientras sacaba su teléfono para grabar.

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Lejos de calmarse, el agresor no se frenó y, mientras era grabadopropinó varios golpes a la víctima, mientras gritaba "maricón de mierda". Una situación que se complica aún más, ya que el agresor acabó “dándome con un móvil en la cara, llegando incluso a hacerme un corte”, según relata David, uno de los dos jóvenes, que se dirigían a la zona nueva compostelana. 

Reacciones de condena y apoyo

La denuncia pública de esta agresión homófoba en la madrugada del miércoles ha despertado centenares de reacciones en las redes sociales, pero también entre representantes políticos.  

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Así, el secretario general de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, le mostraba su apoyo con una reflexión: “Ser insultado, amenazado o agredido por ser quien es no es una anécdota. Es odio”. 

Un apoyo que le reiteraba también el diputado del Parlamento gallego Aitor Bouza quien señaló que "no hay espacio para el odio ni para la violencia" en la ciudad. También, los concejales no adscritos de la corporación local compostelana, a través de su portavoz Gonzalo Muíños, han reclamado que la agresión se investigue "con celeridad" para "esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades". 

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