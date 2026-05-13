Alberto Rosa 13 MAY 2026 - 19:49h.

Andy van den Hurk decidió confesar que había sido él el asesino de su hermana, pero formaba parte de una estrategia para reabrir el caso

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Nicole van den Hurk desapareció el 6 de octubre de 1995 en Eindhoven, Países Bajos, cuando solo tenía 15 años. La adolescente salió de la casa de su abuela en la que vivía en bicicleta para ir a trabajar un centro comercial cercano. Su cuerpo apareció en un bosque cercano de la ciudad el 22 de noviembre de ese año.

Durante 16 años, la policía no logró ningún avance en la investigación. En 2011, su hermanastro, Andy van den Hurk, confesó repentinamente a través de una publicación en Facebook que había sido él el autor del crimen. Su impactante confesión cerró pronto el caso, pero solo porque condujo a la policía al verdadero asesino.

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Todo formaba parte de un desesperado intento del joven por reabrir el caso y exhumaran el cuerpo de su hermano con el objetivo de buscar nuevas pruebas de ADN con una tecnología más avanzada que entonces. Aquella confesión dio finalmente con el verdadero asesino de la joven, Jos de G.

Una hemorragia interna provocada por una puñalada

El hombre fue detenido tras confirmarse la coincidencia del ADN. En el juicio, la evidencia forense resultó clave para demostrar su responsabilidad en la violación y el asesinato de la joven en 1995. En 2018 fue condenado y en 2020 la sentencia quedó firme tras la apelación.

La policía comenzó con rapidez la búsqueda de Nicole y la misma noche de su desaparición encontraron su bicicleta junto a un río cercano. La búsqueda siguió durante las siguientes semanas, pero no fue hasta el 19 de octubre cuando apareció la siguiente pista del caso: la mochila de la joven en el canal de Eindhoven.

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Finalmente, el 22 de noviembre, siete semanas después de la desaparición de la menor, un transeúnte encontró su cuerpo en el bosque entre las localidades de Mierlo y Lierop, no lejos de la casa de su abuela.

La joven fue violada y asesinada y la policía determinó que la causa de la muerte fue probablemente una hemorragia interna provocada por una puñalada. Más de 20 años de incertidumbre han acabado dando justicia y cerrando una herida que parecía eterna.