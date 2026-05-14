Declaran culpable al hombre que mató a golpes y patadas a su exsuegra, una mujer vulnerable de 74 años

El hombre que mató a su exsuegra a patadas en Mallorca llamó a su expareja durante el crimen para que "oyera sufrir a su madre"

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Un jurado de la Audiencia de Baleares ha declarado este jueves culpable de asesinato a un hombre que en 2024 mató a golpes a su exsuegra, de 74 años y vulnerable, en la Colònia de Sant Jordi, Mallorca, motivo por el que Fiscalía ha pedido una condena a prisión permanente revisable.

El jurado popular había quedado desde la mañana incomunicado para deliberar sobre el caso, una vez recibido el objeto del veredicto después de que el juicio terminara el miércoles con la declaración del acusado, en la que aseguró no recordar que hubiera cometido el crimen contra su exsuegra.

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La Fiscalía, que inicialmente reclamaba una pena de 20 años de prisión para el hombre, elevó luego su solicitud a 25, aunque, una vez leído el veredicto, ha pedido una condena a prisión permanente revisable, en sintonía con la acusación particular.

La víctima estaba en un estado de "extrema fragilidad y debilidad"

El tribunal popular ha considerado probado por unanimidad la "extrema fragilidad y la debilidad" de la víctima, una situación que le impedía defenderse, puesto que era de edad avanzada y tenía múltiples problemas de salud que eran conocidos por el procesado.

El acusado le pateó la cabeza a la víctima, Erika Helene Rohrig, suiza de 74 años, durante 15 minutos. Ahora, la Fiscalía pide una condena de 20 años para el procesado mientras que la hija de la mujer solicita cadena perpetua porque era una víctima "vulnerable" por la edad y los problemas de salud que presentaba la madre.

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El mismo día del crimen, la hija de la víctima grabó una discusión con el acusado. “¿Cómo me has dejado sin cervezas en la nevera?”, le reprochó él en esa conversación. “En este caso el género es el protagonista, no un convidado de piedra”, alegó.