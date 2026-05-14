Declaran culpable a Jaime R., acusado de matar a Maialen en Vitoria en 2023

Un jurado popular ha declarado a Jaime R., como culpable del asesinato de su esposa Maialen en 2023

La defensa del presunto asesino de Maialen dice que sufrió un "colapso" y que "no sabía que estaba matando" a su esposa

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Un jurado popular ha declarado a Jaime R. culpable de asesinar a cuchilladas en Vitoria en 2023 a su esposa, Maialen Mazón, que estaba embarazada de mellizas en el momento del crimen, así como de dos delitos de aborto y otro de abandono de un menor.

Por este motivo el jurado lo ha declarado también culpable de dos delitos de aborto, así como de otro de abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio de edad en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre.

El jurado ha considerado que Jaime R. actuó con alevosía y ha estimado también la agravante de parentesco que habían pedido tanto las acusaciones particulares ejercidas por la familia de Maialen y el Consejo del Menor de Álava, como la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor. Todas ellas han mantenido su petición de 45 años de cárcel.

El jurado no ha admitido la petición de absolución de la defensa por trastorno mental transitorio. Tampoco ha aceptado la eximente incompleta de trastorno mental transitorio ni la atenuante de consumo de alcohol, que pedía de manera subsidiara.

El trauma que sufre su hija, presente en el crimen

este equipo ha subrayado que la niña padece un "trauma severo" por la pérdida de su madre, un vínculo "absolutamente prioritario" para cualquier persona, especialmente a esa edad. Además, han advertido que este impacto se ve acrecentado por el hecho de que estaba presente en el momento de los hechos, aunque se desconoce qué es exactamente lo que pudo haber visto u oído durante la agresión mortal contra Maialen.

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"Ha estado expuesta a sonidos y a discusiones que, con seguridad, le van a generar dificultades", han explicado las integrantes de este equipo de evaluación. Estos problemas --según han dicho-- se traducen en dificultades en materia de "vinculación segura" con otras personas y de "socialización" y relaciones con otros niños.