Encuentran muerta a una mujer que pudo convivir con el cadáver de su madre en Valladolid

La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una mujer y el de su madre, sin signos de violencia, en Valladolid

La Policía halla un cadáver con un corte en el cuello en una vivienda de Málaga donde se almacenaban 280 kilos de cocaína

Compartir







La Policía Nacional ha encontrado muertas a una madre de 87 años, y a su hija, de 63, en el domicilio de la primera, en el barrio vallisoletano de Parquesol, sin signos de violencia y con indicios de que la más joven pudo convivir durante un tiempo con el cadáver de la madre.

Así lo ha confirmado este jueves a EFE el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, tras adelantar la información el periódico El Norte de Castilla, que ha señalado que el hallazgo tuvo lugar a última hora de este martes cuando una familiar se acercó a la casa en la que convivían ambas mujeres al no tener noticias de ellas.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y según la primera inspección ocular, los cuerpos de las dos mujeres presentaban signos de que una podía haber muerto hacía tiempo y otra, en fechas más recientes.

No hay signos de violencia en ninguno de los cadáveres

La investigación sigue abierta y el piso en el que convivían ha quedado precintado. Hasta que no se practiquen las autopsias no se podrán confirmar las causas de ambos fallecimientos.

Los agentes a cargo de la investigación no han revelado más detalles sobre el caso de las dos mujeres que fueron encontradas muertas y si se trata de una muerte natural o si podría haber indicios de criminalidad, aunque los dos cadáveres no presentaban signos de violencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una familiar de ambas fue quien descubrió los cuerpos al acercarse al domicilio tras no recibir respuestas por parte de ninguna desde hace un tiempo. Al ver los cadáveres decidió alertar a la Policía que se ha hecho cargo de la investigación y que ha precintado el piso hasta que esclarezcan las causas del fallecimiento de ambas.