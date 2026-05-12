Claudia Barraso 12 MAY 2026 - 18:26h.

La familia de Jake Hall, el famoso británico encontrado muerto en una villa de Mallorca, viaja hasta la isla

Encuentran muerto en una villa de Mallorca a Jake Hall, famosa estrella de la televisión británica, a los 35 años

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Jake Hall, un personaje muy conocido en la televisión británica, ha sido encontrado muerto a los 35 años en su villa situada en Santa Margalida, en Mallorca, con heridas en la cabeza “aparentemente causada por fragmentos de cristal”, tal y como explicaron medios internacionales.

La primera hipótesis en la que se centran los agentes es que la estrella se pudo “golpear la cabeza contra una puerta acristalada”, aunque explican que todavía es pronto para determinar lo ocurrido. En su perfil de Instagram publicó hace unos días un mensaje que ya alertó a sus seguidores, donde escribió que “la vida es una mierda”, lo que abre la posibilidad de que se haya podido autolesionar.

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Tras enterarse de la noticia, tanto los padres como el hermano de Jake Hall se han trasladado a Mallorca donde continúa el cadáver del joven a la espera de que la investigación aclare lo que sucedió en su domicilio. Su padre, Greg, su madre Jacqueline y su hermano Sonny han querido visitar una de las esculturas que el fallecido hizo hace apenas un mes.

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Acumulaba más de un millón de libras de deuda

Según han confirmado otros diarios como ‘Daily Mail’, el artista acumulaba una montaña de deudas que rondaba el millón y medio de libras justo antes de morir. Otros testigos han confirmado al mismo medio que el ansia de ganar más dinero de Jake no cesaba y que tras su paso por el reality británico no se dio por vencido.

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En Mallorca tenía alquilada esta gran villa donde el artista iba para relajarse y centrarse en su faceta de escultor y pintor. De hecho, su familia ha querido rendirle un pequeño homenaje visitando la escultura que hizo para el club de playa ‘NU Mallorca’, donde hace un mes el fallecido hizo la presentación de la obra.