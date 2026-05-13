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Sucesos

La Policía halla un cadáver con un corte en el cuello en una vivienda de Málaga donde se almacenaban 280 kilos de cocaína

Un coche de la Policía Nacional en Málaga
Los agentes encontraron al abrir la puerta de la vivienda el cadáver de un hombre de 37 años. Europa Press
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La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en una vivienda de la barriada de Puerto de la Torre de Málaga capital, en la que además se han encontrado algo más de 280 kilos de cocaína.

Así lo han informado fuentes cercanas al caso, quienes han precisado a Europa Press que los efectivos acudieron al lugar tras advertir familiares del hombre que no sabían nada de él. Las primeras hipótesis apunta a que podría tratarse de un suicidio o un homicidio. Según informa 'Diario Sur', los agentes encontraron el cuerpo con un corte profundo en el cuello.

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Los hechos sucedieron este pasado martes sobre las 16.50 horas. Emergencias 112 Andalucía recibió aviso para la apertura de puerta de una vivienda en dicha barriada malagueña, en relación con un hombre desaparecido.

En la casa había también una balanza de precisión e inhibidores

Así, se dio aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Local y a la Nacional, que ha iniciado una investigación, y a bomberos, que fueron los encargados de abrir la puerta de la vivienda donde fue encontrado fallecido un hombre de 37 años.

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Tras el hallazgo del cadáver se activó el protocolo judicial y se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. En la vivienda, se encontró, además del hombre fallecido, una balanza de precisión e inhibidores.

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