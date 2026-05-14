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Barcelona

Los Mossos descartan que la explosión de butano en el barrio del Poblenou de Barcelona fuera provocada

ervicios de emergencias trabajan en el edificio donde se ha producido la explosión
La explosión ha dejado heridas a 11 personas, una de ellas grave y otra menos grave, y 9 heridas leves. Europa Press
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BarcelonaLa Unitat Central d'Inspecció Ocular (UCIO) de los Mossos d'Esquadra ha descartado que la explosión de una bombona de butano en un edificio de viviendas en el barrio del Poblenou de Barcelona el martes fuera provocada, después de que en el momento del accidente realizaran las comprobaciones correspondientes, según informan en un comunicado.

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Sin indicios de criminalidad

Así, los primeros análisis apuntan que no se ha detectado "ningún indicio" que relacione estos hechos con la actividad criminal, después de que el incidente dejara heridas a 11 personas, una de ellas grave y otra menos grave, que fueron trasladadas al Hospital Vall d'Hebron de la capital catalana.

Por otro lado, otras 9 resultaron heridas leves y no necesitaron traslado a un centro hospitalario; el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) activó nueve ambulancias y los Bombers desalojaron el edificio para apagar el fuego.

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