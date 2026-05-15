telecinco.es 15 MAY 2026 - 18:05h.

Los cinco italianos muertos buceando en Maldivas eran una madre y su hija y tres compañeros profesionales en la vida marina

Cinco italianos muertos en Maldivas en una excursión de buceo en una cueva a 50 metros de profundidad

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Cinco italianos perdieron la vida en Maldivas mientras estaban buceando. Las autoridades del país pudieron recuperar los cinco cuerpos y se ha sabido que habían estado realizando una actividad de buceo y fallecieron al tratar de explorar una de las cuevas a una profundidad de 50 metros.

Según ha informado el medio ‘Infobae’ se trataban de una madre y su hija y otras tres personas relacionadas con el estudio del mar y las actividades marinas. La madre, Mónica Montefalcone, de 51 años, es una conocida bióloga marina que viajó hasta Maldivas, donde fue la directora científica de la campaña de monitoreo de sus islas. Su hija, otra de las víctimas, Giorgia Sommacal de tan solo 22 años, compartía esa pasión con su madre por la vida marina, y se acababa de licenciar en ingeniería biomédica.

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Las otras tres víctimas eran Muriel Oddenino, bióloga marina y ecóloga de 31 años, que además era buceadora experimentada. Gianluca Benedetti, un hombre de 44 años, gerente de operaciones, instructor de buceo y capitán de barco y por último Federico Gualtieri, instructor de barco y que hace muy poco también se había graduado en la Universidad de Génova en biología marina y ecología.

Las dos principales hipótesis sobre la muerte

Las autoridades del país trabajan con dos principales hipótesis, aunque todavía están tratando de reconstruir los hechos para esclarecer las causas del accidente, según confirma el mismo medio. Una de ellas es que su muerte estuviese relacionada con una posible contaminación de las botellas de aire comprimido que utilizan los buceadores porque una mezcla inadecuada o que el aire no sea del todo puro, puede provocar síntomas tardíos de intoxicación bajo el agua.

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La segunda hipótesis contempla la posibilidad de que pudiesen haber sufrido una desorientación en el interior de la cueva y, dada la profundidad, no pudiesen volver a la superficie. Este tipo de cuevas tienen estructuras complejas y laberínticas, lo que, en caso de desconocimiento puede hacer que se pierda la orientación y la persona deje de saber hacia dónde ascender. Las autoridades tampoco descartan que la narcosis, esa sensación de somnolencia provocada por el nitrógeno, pueda haber influido en el accidente.

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Los equipos de rescate y los peritos ya están analizando el estado y contenido de las botellas de buceo, las bitácoras de la inmersión y también cuentan con el testimonio de quienes organizaron la excursión con el objetivo de acercarse a la causa de la muerte de estos cinco italianos. Por ello, intentar averiguar si se trata de un fallo en los controles de seguridad o la muerte de las cinco personas se debe a circunstancias externas.