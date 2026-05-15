Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz

Candela Hornero Madrid, 15 MAY 2026 - 18:09h.

El suceso que se ha registrado a las 15:00 horas en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti

El artista pertenece a la familia de 'Los Chucarros'

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Muere con heridas de arma de fuego el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz, a los 53 años, según el periódico HOY.

Este suceso que se ha registrado pasadas las 15:00 horas en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti del municipio. Allí ha sido atendido por los sanitarios desplazados en ambulancia, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El nombre real del artista es Matías Corraliza (Villanueva de la Serena, 1974). Pertenece a la familia de 'Los Chucarros'. Su padre es el cantaor de flamenco Diego Corraliza 'El Chucarro', su hermana es la cantaora Sandra Fernández y su hermano el guitarrista Diego de Paula.

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Según el medio pacense han identificado el autor de los hechos, pero no lo han detenido.

Hasta la zona han acudido tres patrullas de la Policía Local, dos de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Judicial. Algo más tarde se han unido agentes de la Guardia Civil. Actualmente se encuentran investigando los hechos, ya que los principales indicios apuntan al uso de una pistola.

Además, los investigadores se han llevado a varias personas que han presenciado los hechos en condición de testigos.

Trayectoria profesional

Matías de Paula había construido una sólida trayectoria dentro del mundo del flamenco, llevando su cante a escenarios internacionales como Japón o Nueva York. Pese a su proyección fuera de España, nunca perdió el vínculo con su tierra natal, donde en los últimos años trabajaba además para impulsar de nuevo la Peña Flamenca ‘El Serón’.

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Su carrera profesional comenzó muy joven. Con apenas 16 años se trasladó a Madrid, donde empezó a actuar en peñas flamencas y encuentros de aficionados. Dos años después ya recorría algunos de los tablaos más reconocidos de la capital, entre ellos el Corral de la Pacheca, Casa Patas o Torres Bermejas, consolidándose poco a poco en el circuito flamenco.

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Más adelante formó parte del Ballet Nacional de España, una etapa clave en su carrera artística y el paso previo a iniciar su camino en solitario como cantaor. A lo largo de los años compartió escenario con grandes figuras del flamenco como Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, Antonio Canales o Pitingo, con quien además mantenía una estrecha amistad.